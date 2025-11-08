شكرا لبحثكم عن خبر تعز: محامي يمني يمارس السادية على زوجته في الحوبان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مواطن على تعذيب زوجته، بطريقة مروعة، وحبسها لأشهر، في منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقالت مصادر إعلامية، إن المتهم قام بتعذيب زوجته لمدة ثمانية أشهر متواصلة حيث قام بحلق شعرها واحراق أجزاء متفرقة من جسدها بطريقة مروعة.

وأوضحت المصادر أن الزوج وهو محامٍ يقطن في منطقة الحوبان في محافظة تعز قام بتعذيب زوجته وحبسها في منزله لمدة ثمانية شهور.

وأشارت المصادر إلى أن الجاني، قام بحلق رأس زوجته وحرق اجزاء کبیرة من جسدها الی جانب حواجبها، كما تُظهر الصور المتداولة.

وأضافت المصادر أن الفتاة تعرضت لانهيار نفسي جراء هذه الجريمة المروعة ,مطالبة الاجهزة الامنية بسرعة القبض على المتهم وانزال اقصى العقوبات بحقه.