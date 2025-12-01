شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..وظيفة خفية.. لماذا توجد هذه الخطوط على الزجاج الخلفي للسيارات؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في ظاهرة قد تبدو غريبة للبعض، تحتوي معظم السيارات الحديثة على خطوط رفيعة تمتد عبر الزجاج الخلفي، وهو ما يثير تساؤلات حول غرضها الحقيقي، فبينما يظن البعض أنها مجرد تصميم زخرفي، فإن هذه الخطوط تؤدي وظيفة عملية مهمة خاصة في الطقس البارد.

تشير التقارير إلى أن هذه الخطوط ليست عشوائية، بل هي جزء من نظام إزالة الضباب أو الصقيع المترسب على الزجاج الخلفي للسيارة، فهي عبارة عن أسلاك دقيقة جدا مصنوعة من المعدن والراتنج، يتم وضعها على سطح الزجاج أو محشوة بين طبقاته، وعند مرور تيار كهربائي عبر هذه الأسلاك، تنتج مقاومة تولد حرارة، وهذه الحرارة بدورها تعمل على إزالة الضباب أو الصقيع المتراكم بسرعة، لتتيح للسائق رؤية واضحة أثناء القيادة، وفقا لموقع iflscience.

ويؤكد خبراء السيارات أن هذه الميزة ضرورية خصوصا في الصباحات الباردة أو في المناطق التي تشهد تساقطا كثيفا للصقيع، حيث يمكن للخطوط أن تزيل الضباب تماما خلال دقائق، وحتى تذيب طبقات الصقيع على الزجاج الخلفي، ما يزيد من مستوى الأمان أثناء الرجوع إلى الخلف أو أثناء القيادة الليلية.

لكن كثيرا من السائقين يواجهون أحيانا مشكلة استمرار الضباب على الزجاج الخلفي رغم تشغيل نظام إزالة الصقيع، وهو ما يفسره الخبراء بثلاثة أسباب شائعة، أولها، تلف الفيوز الخاص بالنظام نتيجة استهلاك مزيل الضباب كمية كبيرة من الكهرباء، وهو عطل بسيط يمكن إصلاحه بسهولة عن طريق استبدال الفيوز التالف.

ثاني الأسباب، تلف الخطوط نفسها، خاصة إذا كانت مطبقة مباشرة على سطح الزجاج، إذ يمكن أن تتعرض للتقطع أو الخدش، ما يقطع الدائرة الكهربائية ويوقف إنتاج الحرارة، يمكن إصلاح هذا العطل باستخدام أطقم إصلاح منزلية أو عبر المختصين.

أما السبب الثالث، فيتعلق بالخلل في كهرباء زر تشغيل مزيل الضباب، وهو عطل قد يتطلب تدخل الورش المتخصصة لإصلاح النظام بالكامل.

ويؤكد خبراء السيارات أن فهم وظيفة هذه الخطوط وأسباب تعطلها يساعد السائقين على التعامل معها بسرعة وفعالية، بدلاً من القلق أو الاعتماد على حلول مؤقتة مثل مسح الزجاج باليد أو الانتظار طويلاً حتى يزول الضباب.

تبدو هذه الخطوط الصغيرة على الزجاج الخلفي مجرد تفاصيل بسيطة، لكنها تلعب دورا حيويا في تعزيز السلامة المرورية، خصوصا في الأجواء الباردة، ما يجعل من معرفة عملها وصيانتها أمرا لا يقل أهمية عن أي نظام أمان آخر في السيارة.