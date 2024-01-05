شكرا لقرائتكم خبر عن 16 عارضًا يشاركون فى المعرض العربى للطوابع بمبنى البريد فى العتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، "المعرض العربي للطوابع" والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير الجارى، بمبنى البريد المصرى التاريخى بميدان العتبة، بمشاركة 7 دول عربية وبحضور أكثر من 16 عارضًا من ممثلي الهيئات البريدية للدول العربية والجمعية المصرية لهواة الطوابع وأكثر من 25 عارضًا من هواة الطوابع في مصر؛ وذلك تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - مجلس وزراء الاتصالات العرب.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى: "إن المعرض العربى للطوابع يمثل فرصة مناسبة للمواطنين المهتمين بهواية جمع الطوابع للتعرف على العديد من مجموعات الطوابع النادرة، حيث إن المعرض يمثل منصة لتعزيز جسور التبادل الثقافي والحضاري بين الدول العربية، وتوطيد أواصر التعاون التي من شأنها إثراء الطوابع البريدية في المنطقة، فضلاً عن الاحتفاء بهواية جمع الطوابع لما تحمله من قيمة ثقافية وتاريخية عالية".

وعلى هامش فعاليات "المعرض العربي للطوابع" أصدر البريد المصري بطاقة بريد تذكارية بمناسبة استضافة مصر للمعرض لتوثيق هذا الحدث الهام، وتتميز بطاقة البريد التذكارية بتصميم فريد يجسد بطريقة فنية تاريخ وتراث البريد المصري والعربي وتضم البطاقة صورة لمبنى البريد المصري التاريخي بالعتبة وشعار جامعة الدول العربية وشعار البريد المصري لتخليد هذا الحدث الذي يؤكد ريادة مصر في مجال الطوابع البريدية؛ حيث إن مصر هي أول بلد عربي وإفريقي أصدر طوابع بريدية في عام 1866، وذلك بعد إصدار المملكة المتحدة لأول طابع بريد في العالم عام 1840.

وجدير بالذكر أن مقاس البطاقة ( 8 سم في 12 سم) مؤمنة ضد التزييف ومتعددة الألوان، وقيمتها 20 جنيها، ومزودة بتقنية الـ"QR Code"، لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع التذكارية والمتابعين لها تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.

ويذكر أن المعرض يفتح أبوابه لجميع المواطنين والمهتمين بهواية جمع الطوابع من يوم الجمعة الموافق 5 يناير بدءًا من الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 6مساءً، ويشارك في المعرض 7 دول عربية في المعرض وهي: "الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وسلطنة عمان، والأردن، وليبيا، وموريتانيا"، وستعرض كل دولة مجموعة متميزة من الطوابع التي تعبر عن تراثها، بما يوفر تجربة فريدة لزائري المعرض والمهتمين بهواية جمع الطوابع.