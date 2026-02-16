الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 09:03 مساءً - كيف اطلع وثيقة نقل وما هي 1447 هل النقل الخاص له كرت تشغيل؟

كيف اطلع وثيقة نقل وما هي 1447؟ وهل النقل الخاص له كرت تشغيل؟ حيث أوضحت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن موعد البدء في إصدار وثيقة النقل الإلكترونية وهذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال جريدة لحظات نيوز مع التعرف على ماهية وثيقة النقل كذلك.

نتعرف من خلال ما يلي على الخطوات التفصيلية من أجل إصدار وثيقة نقل، والتي تعتبر واحدة من أهم المستندات التي تؤكد على استلام الناقلين للبضائع وفقًا لحالة محددة يلزم تسليمها إلى المرسل إليه وفقًا لما هو مذكور داخلها:

يحصل المستفيد على ترخيص ممارسة النشاط على الطرق البرية وهذا من خلال تسجيل الدخول بشكل مباشر إلى بوابة النقل “من هنا“. ثم يتم الحصول على بطاقة تشغيل المركبات من خلال نفس البوابة. انتقل إلى رابط بوابة بيان تسجيل الدخول. اضغط على خيار إنشاء وثيقة النقل. قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة مع رفع جميع المتطلبات ويقوم المرسل إليه بالموافقة. أكتب بيانات المرسل والمرسل إليه. اختر نوع الناقل وتعبئة بياناته. قم بإضافة ملاحظات وسيط الشحن إن وجدت. حدد موقع التسليم. سجل بيانات البضاعة. أدخل كافة بيانات السائقين وتفاصيل المركبة. قم حينها بالموافقة على الشروط والأحكام. أدخل كافة بيانات أجور النقل. طلب إصدار الوثيقة.

هل النقل الخاص له كرت تشغيل

بعد التعرف على كيف اطلع وثيقة نقل وما هي 1447، يرجى العلم بأن النقل الخاص يكون له كرت تشغيل، حيث إنه عبارة عن بطاقة يتم إصدارها من خلال هيئة النقل في المملكة العربية السعودية ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول بشكل مباشر إلى بوابة وزارة النقل السعودية “من هنا“. اضغط على بطاقات التشغيل من خلال الصفحة الرئيسية. ثم قم بالضغط على إصدار بطاقة تشغيل. اختر النشاط والتراخيص النشطة. اضغط على أيقونة التالي. اختر المركبات اضغط على التالي. سيتم حينها عرض كافة المركبات المطابقة للاشتراطات والمركبات غير المطابقة. قم بالضغط على إصدار. يتم حينها التأكد من جميع الاشتراطات بشكل إلكتروني. عند نجاح العملية، سيتم بعدها إصدار بطاقة التشغيل.

تعتبر وثيقة إصدار النقل الإلكترونية واحدة من أهم المستندات في المملكة العربية السعودية والتي تؤكد على استلام الناقلين للبضائع تبعًا لحالة محددة يلزم تسليمها إلى الشخص المرسل إليه بحسب ما هو مذكور داخلها.