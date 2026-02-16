الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 10:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةبخطوات سهلة كيفية تغيير أو إلغاء حجز الخطوط السعودية وأرقام التواصل 2026

بخطوات سهلة كيفية تغيير أو إلغاء حجز الخطوط السعودية وأرقام التواصل 2026

قد يضطر بعض المسافرين إلى تغيير أو تعديل حجز الخطوط السعودية، لأسباب مما، مما يؤدي ذلك إلى بحثهم عن طريقة تغيير أو إلغاء حجز الخطوط السعودية من خلال الموقع الرسمي للشركة، ولذلك أوضحت شركة الطيران السعودي كيفية تغيير أو إلغاء حجز الطيارة السعودية بكل سهولة وسلاسة.

كيفية تغيير حجز الخطوط السعودية

يمكن للعملاء تغيير أو إلغاء حجز الخطوط السعودية، من خلال الخطوات التي حددتها شركة الخطوط السعودية، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

أولاً قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي إدارة الجوازات الخاص بالشركة من هنا.

قم بالضغط على “إدارة الجوازات”.

قم بإدخال رقم الحجز أو رقم التذكرة التي تريد في تغييرها.

حدد مكان المغادرة ووقت الرحلة وعدد الأشخاص.

أدخل اسمك الأخير وانقر على كلمة “عرض الحجز”.

قم بإجراء التحديثات أو التغييرات التي تريدها.

قم تأكيد الحجز الخاص بك.

قم بدفع الرسوم عن طريق بطاقة الائتمان.

خطوات الغاء حجز الخطوط السعودية

لقد كشفت شركة الخطوط السعودية، عن أرقام الهواتف الخاصة بها ليتمكن العملاء من إلغاء حجز التذاكر من خلال الاتصال على خدمة العملاء الخاص بالبنك، وذلك عبر الرقم الموحد للشركة 920030000، أو يقوم العميل بالغاء الحجز إلكتروني كما يلي:

أولا قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الخطوط السعودية الرسمي من هنا.

قم بالضغط على أيقونة “إدارة الحجوزات”.

قم بإدخال التذكرة الخاصة بك واسم العائلة هو مسجل في التذكرة.

ثم قم بالتأكد من صحة البيانات والمعلومات التي قمت بإدخالها.

سوف يتم إرسال رسالة تأكيد على الهاتف المحمول الخاص بك والذي قمت بتسجيله خلال الحجز، تحتوي الرسالة على رابط تبويب إلكتروني تتضمن طريقة استرجاع قيمة التذكرة، والتي يمكن للعملاء استردادها من خلال 7 أيام إلى 4 يوم بحد أقصى.

خطوات تقديم طلب استرجاع رسوم تذكرة الخطوط السعودية

يمكنك تقديم طلب استرداد رسوم قيمة تذكرة الخطوط السعودية، عبر الخطوات التي حددتها الشركة، وهي كما يلي: