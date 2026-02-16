الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 09:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في المملكة السعودية بالرابط المباشر 1447 وأهم الضوابط

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في المملكة السعودية بالرابط المباشر 1447 وأهم الضوابط

مكافأة نهاية الخدمة هي حق مهم وأساسي للعمال والموظفين في المملكة العربية السعودية، وتُعتبر حقًا قانونيًا يجب على أصحاب العمل تقديمه لموظفيهم عند انتهاء فترة خدمتهم المتفق عليها أو بلوغهم سن التقاعد، ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للقوانين والأنظمة المحددة في المملكة؛ لضمان حقوق العاملين ومنحهم إياها بالكامل دون نقص والتعبير عن تقدير جهودهم طوال فترة تأدية خدمتهم، وخلال هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة بسهولة وأهم الضوابط المقررة.

ضوابط حساب مكافأة نهاية الخدمة في المملكة العربية السعودية 1447

يجد عدد كبير من المواطنين صعوبة في حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة المخصصة لهم، لذا حرصت وزارة الموارد البشرية على حل تلك المشكلة وكشفت عن إمكانية استخدام خدمة حاسبة مكافأة نهاية الخدمة لحساب قيمة المكافأة بسهولة، إلا أنه قبل الاطلاع على طريقة استخدام الحاسبة يجب أن نسلط الضوء على عدة نقاط مهمة كالتالي:

أحد الخطوات الأساسية لحساب مكافأة نهاية الخدمة هو تحديد عدد سنوات الخدمة التي قضاها الموظف في العمل.

يتم احتساب المكافأة بناءً على الراتب الأخير الذي يتلقاه الموظف ويعتمد أيضًا على المدة التي قضاها في الخدمة.

وفقًا لتعليمات وزارة العمل السعودية، يحق للموظف الحصول على مكافأة نهاية خدمة تعادل قيمة راتب نصف شهر لكل سنة من الخمس سنوات الأولى بالعمل، وراتب شهر لكل سنة بعد ذلك.

بعد حساب المكافأة وتحديدها، يتعين على صاحب العمل تسديدها للموظف بمجرد انتهاء خدماته.

ويجب أن يتم احتساب المكافأة وفقًا لأحكام القانون السعودي، وعدم تجاوز الحدود والنسب المحددة.

آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة إلكترونيًا 1447

قامت المملكة السعودية بتسهيل عملية احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بقطاعات الدولة المختلفة عبر إتاحة خدمة حاسبة مكافأة نهاية الخدمة بشكل إلكتروني يسهل على المواطنين حل تلك المسألة بآلية موثوقة وبسيطة، ويمكن استخدامها بالشكل الآتي:

التوجه إلى حاسبة مكافأة نهاية الخدمة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنقر هنا.

تعبئة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في: نوع عقد العمل. سبب انتهاء العلاقة العمالية. الراتب الذي كان يحصل عليه العامل. عدد السنوات التي قضاها العامل بالخدمة. عدد الأشهر (اختياري). عدد الأيام (اختياري).

بعد إدخال تلك البيانات يقوم العامل بمراجعتها والتأكد من صحتها بدقة، ثم ننقر على علامة =.

انتظر لحظات وسوف يتم عرض قيمة مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بك على الشاشة.

في الختام، يجب على جميع الموظفين وأصحاب العمل في المملكة العربية السعودية أن يكونوا على دراية بالضوابط والقوانين التي تحكم تحديد مكافأة نهاية الخدمة، حيث يساهم هذا الأمر بشكل مباشر ورئيسي في حماية حقوق الموظفين والحفاظ على التوازن بين نظام العمل والحقوق العمالية.