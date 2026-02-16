الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 10:09 مساءً - تعرف على كيفية تقديم اعتراض على عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور والشروط المطلوبة فتلك الخدمة واحدة من الخدمات المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، حيث يوجد البعض ممن يواجهون نتائج غير إيجابية بالنسبة للأهلية وحينها يودون تقديم طلب اعتراض على ذلك.

كيفية تقديم اعتراض على عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بالإعلان عن كيفية تقديم طلب الاعتراض لعدم الأهلية حتى يتم حصول المواطن على الضمان الاجتماعي ويتم ذلك من خلال التالي:

يتم أولا الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا.

عليك الآن بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسمك وكلمة المرور.

انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية واختر برنامج دعم المستحقين ثم الضمان الاجتماعي المطور.

بعد ذلك عليك بالانتقال لقسم الاستحقاق وانقر على كلمة عرض التفاصيل.

سيظهر أمامك أسباب عدم الاهلية اضغط بعدها على تقديم اعتراض.

أرفق كافة المستندات المطلوبة حتى تثبت استحفيتك الدعم.

أخيرا اضغط على إرسال الطلب.

شروط قبول طلب الاعتراض عن الأهلية 1447

لكي يقبل طلب الاعتراض فيجب توافر بعض الشروط التي تتمثل فيما يلي:

على المستفيد تقديم الطلب في مدة أقصاها شهر بداية من تاريخ عدم الأهلية ورفضها.

إرفاق المستندات الرسمية مع تقديم طلب الاعتراض.

تقديم المستفيد طلب الاعتراض في الفترة التي اوضحتها وذلك بناء على أسباب واقعية.

ماذا بعد قبول الاعتراض في الضمان الاجتماعي؟

عندما يتم فحص طلب اعتراض المتقدم وقبوله تقوم بعد ذلك الجهات المختصة بدراسة أهلية كل مستفيد بشكل شهري من حيث:

يوم 27 من الأشهر الميلادية يعلن عن إصدار الأهلية، ويمكن للمستفيد بدءا من يوم 28 إلى 4 من الأشهر الميلادية القيام بتحديث البيانات الخاصة به على المنصة والتي تتمثل في إضافة تابع أو حذفه أو تحديث أي بيانات.

يمكن للمستفيد أن يستعلم عن موعد الحصول على الراتب من الضمان الاجتماعي من خلال الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

