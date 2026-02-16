الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 10:09 مساءً - الموارد البشرية خطوات استعلام حافز 1447: شروط الاستحقاق والتسجيل والمبالغ المالية المستحقة

مقدمة كبيرة لاستعلام عن حافز 1447 يُعد برنامج حافز من أهم البرامج التي أطلقتها الحكومة السعودية لدعم الباحثين عن عمل، حيث يهدف إلى مساعدة الشباب السعودي على إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، ورفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم، وتحفيزهم على الاستمرار في البحث عن العمل.

في هذا الاستعلام، سنتناول أهم المعلومات حول برنامج حافز 1447، بما في ذلك شروط الاستحقاق، وطريقة التسجيل، والمبالغ المالية المستحقة، والخطوات اللازمة لاستعلام عن حالة الطلب.

شروط الاستحقاق

لكي يتمكن الباحث عن عمل من الاستفادة من برنامج حافز 1447، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

ألا يقل عمره عن 20 سنة، ولا يزيد عن 35 سنة.

أن يكون قادراً على العمل.

ألا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.

ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

طريقة التسجيل

يمكن للباحثين عن عمل التسجيل في برنامج حافز 1447 من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبرنامج. إنشاء حساب جديد. تعبئة البيانات المطلوبة. إرفاق الوثائق المطلوبة.

المبالغ المالية المستحقة

يحصل الباحثون عن عمل المستفيدون من برنامج حافز 1447 على مبلغ مالي شهري، وذلك وفقًا للشروط التالية:

2000 ريال لمدة الأربعة الأشهر الأولى من الاستفادة.

1500 ريال لمدة الأربعة أشهر الثانية من الاستفادة.

استعلام حافز

يمكن للباحثين عن عمل الاستعلام عن حالة طلبهم للحصول على برنامج حافز 1447 من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبرنامج. تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص. الضغط على خيار “الاستعلام عن حالة الطلب”.

برنامج حافز 1447 هو برنامج مهم يهدف إلى مساعدة الباحثين عن عمل على إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، ورفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم، وتحفيزهم على الاستمرار في البحث عن العمل.