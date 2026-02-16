الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 09:03 مساءً - أقرب بنزينة غاز من موقعي

أقرب بنزينة غاز من موقعي يمكنها أن تفيد الراغبين في الوصول إلى أقرب محطة بنزين عندما ينفذ الوقود لديهم على طريق السفر أو المدينة المتواجدين بها، حيث يتوفر في المملكة العربية السعودية العديد من محطات البنزين المُوزعة على مناطق مختلفة في شتى المدن، لذلك يعرض لكم جريدة لحظات نيوز نقدم لكم طريقة الوصول إلى أقرب بنزينة غاز من موقعك.

يمكن الوصول إلى محطات الوقود المنتشرة في المملكة بطريقة سهلة للغاية، والتي نوضحها من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على موقع خرائط جوجل (Google Maps) “من هنا“. من ثم يتم كتابة أقرب بنزينة غاز من موقعي في خانة البحث. سوف يظهر للمواطن عدد كبير من محطات الوقود بالقرب منه. يقوم بالنقر على محطة الوقود الأقرب له ويظهر له كم تبعُد عنه وكافة التفاصيل الخاصة بها.

أقرب بنزينة من موقعي في الرياض

إم مدينة الرياض من المدن التي تضم عدد كبير من محطات الوقود التي تكفي احتياجات السكان، ولعل أشهر المحطات بها ما يلي:

اسم المحطة عنوانها محطة قو ستيشن طريق أنس ابن مالك، الملقا، الرياض 13524 محطة بنزين حي الصحافة 4040 طريق الامام سعود بن فيصل، الصحافة، الرياض 13321 6629، بترو سماء MQ32+GMH، الملز، الرياض 12842 محطة الجمعان 4308 طريق مكة المكرمة، الملك عبد العزيز، الرياض 12233 محطة منظومة الوقود 7 7165، 2676 شارع السليمانية العقيق الرياض 13515 7165 محطة وقود المنزل JPMF+89F، طريق المدينة المنورة، المرقب، الرياض 12661 محطة بنزين جود 3194 شارع عبدالله بن الزبير، العريجاء الغربية، الرياض 12966

أقرب بنزينة من موقعي في المدينة المنورة

تعتبر المدينة المنورة من المدن التي يزورها العديد من الناس، لذلك قامت الحكومة بتوفير العديد من محطات الوقود بها، والتي تأتي أبرزها على النحو التالي:

اسم المحطة عنوانها محطة فهد للمحروقات CJWF+RXH، طريق الأمير عبد المجيد، قربان، المدينة المنورة 42316 محطة نفط السلام 2350 طريق السلام، الفيصلية، الجامعة، المدينة المنورة 42351 محطة نفط العزيزية FG7W+RX5، شارع نايف بن عبد العزيز، السلام، الجماوات، المدينة المنورة 42372 محطة بترومين GHCW+7G4، طريق عثمان بن عفان، سيد الشهداء، المدينة المنورة 42321 محطة الفلاح طريق المطار، العريض، المدينة المنورة 42313 محطة التميمي GHGC+VXR، طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، الزهرة، المدينة المنورة 42335 محطة غانم الفريدي 9GMW+J5R، 6728 طريق مكة – جدة السريع – طريق الهجرة، ابو كبير، المدينة المنورة 42396

أقرب بنزينة من موقعي في جدة

تعتبر مدينة جدة من المدن الأشهر المتواجدة في المملكة العربية السعودية والتي تضم عدد كبير من محطات الوقود، وأشهر فروع تلك المحطات تتمثل في الآتي:

اسم المحطة عنوانها محطة الروضة H589+WQ4, Medina Main Road, الروضة، جدة 23434 محطة وقود جاك F7XH+RG7، ابرق الرغامة، جدة 22262 محطة زهرة النعيم J4CX+7WC، النعيم، جدة 23526 محطة الأندلس G5C8+775، الاندلس الفرعي، الرويس، جدة 23212 محطة سهل H47V+F7P، طريق الامير سلطان، الروضة، جدة 23433 محطة وقود بن دعجم الأمير عبدالمجيد، 7776 أنس بن قتادة الأنصاري(رضي الله عنه) – حي – 3228، جدة 22431 بنزين شعلة الوزيرية 7252، حي مدائن الفهد، حي مدائن الفهد 4973, جدة 22343

تعتبر محطات الوقود من أهم المرافق التي يجب أن تتوفر على نطاق واسع وفي العديد من المناطق، لذلك تحرص المملكة العربية السعودية على تواجد محطات كثيرة على الطرقات في كل مدينة حتى تساعد المسافرين والسائقين على الطريق عندما ينفد لديهم الوقود.