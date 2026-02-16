الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 09:03 مساءً - مسابقة تحدي القراءة العربي 2026 (التسجيل، الشروط، الجوائز)

مسابقة تحدي القراءة العربي (التسجيل، الشروط، الجوائز) هي واحدة من أهم الموضوعات التي شغلت محركات البحث في الفترة الأخيرة، حيث تعد هذه المسابقة من أهم وأكبر المسابقات التي تقام في الوطن العربي من دولة الإمارات العربية المتحدة، سنعرض من خلال موقع لحظات نيوز طريقة التسجيل في مسابقة تحدي القراءة العربي وشروط التسجيل والجوائز التي تقدم بها.

مسابقة تحدي القراءة العربي التسجيل

تطلق دولة الإمارات العربية المتحدة مسابقة تحدي القراءة العربي هو أكبر مشروع على مستوى الوطن العربي، هدف تشجيع القراءة لدى الطلاب في كافة أنحاء العالم العربي، يمكن التسجيل فيه من خلال الآتي:

التوجه إلى موقع مبادرة تحدي القراءة العربي “من هنا“. النقر على المربع في أعلى منتصف الشاشة للدخول. النقر على كيفية الاشتراك. الضغط على خيار تسجيل المدارس. في هذه الخطوة يجب الضغط على اضغط هنا في أسفل الشاشة. ثم التوجه إلى تسجيل مدرسة جديدة. يجب الموافقة على الملاحظات. ثم النقر على سجل الآن. لا بد من تحديد مكان المدرسة المشاركة في الوطن العربي أو دولة أجنبية. ثم النقر على التالي. كتابة كل معلومات المدرسة ومعلومات الاتصال. في النهاية يتم تلقي بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل.

شروط مسابقة تحدي القراءة العربي

في إطار معرفة مسابقة تحدي القراءة العربي التسجيل، يجب التعرف على الشروط المفروضة للتسجيل والتي تتضح في الآتي:

التواصل مع مشرف تحدي القراءة العربي للتسجيل واستلام الجوازات.

استكمال التسجيل والاطلاع على لوائح وقواعد المسابقة.

قراءة الكتب المقترحة وتلخيصها في جواز التحدي.

التوجه إلى الجواز التالي بعد الانتهاء من قراءة 10 كتب.

قراءة 40 كتاب إضافة إلى الكتب العشر وتلخيصها في جوازات التحدي.

استلام جواز السفر وإدخال المعلومات الشخصية.

جوائز مسابقة تحدي القراءة العربي

من الجدير بالذكر أن هناك العديد من الجوائز التي تصرف في هذه المسابقة والتي تتمثل في الآتي:

جائزة المدارس المتميزة: مليون درهم إماراتي.

مليون درهم إماراتي. جائزة المشرفين المتميزين: 300 ألف درهم إماراتي.

300 ألف درهم إماراتي. جائزة أبطال الجاليات: 100 ألف درهم إماراتي.

100 ألف درهم إماراتي. جائزة أبطال التحدي: 500 ألف درهم إماراتي.

الأهداف الاستراتيجية لمسابقة تحدي القراءة العربي

هناك العديد من الأهداف التي يتم تحقيقها من خلال مسابقة تحدر القراءة العربي والتي تتضح في الآتي:

العمل على تنمية الوعي بواقع القراءة العربي والارتقاء به لأخذ موقع متقدم.

تعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء لمستقبل مشترك.

نشر التسامح والاعتدال وقبول الآخر.

تكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في كل المجالات.

يعتبر تحدي القراءة العربي واحدة من الخطوات التي لها دور كبير في تشجيع الشباب على القراءة والتثقيف والإبداع في العديد من المجالات المختلفة على مستوى الوطن العربي.