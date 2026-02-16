الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 09:03 مساءً - بشري سااارة | صرف الضمان الاجتماعي بزيادة 20% للتابع والعائل لدفعة نوفمبر 2026.. هل صحيح؟؟

برامج الدعم في المملكة العربية السعودية تشهد تغيرات مستمرة ولهذا تداولت العديد من الأنباء بشأن صرف 20% زيادة للتابع والعائل من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وهذا بالتزامن مع اقتراب صرف دفعة نوفمبر 2026.

فهي أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، ولذلك انتشرت الكثير من الأنباء بخصوص صدور أمر ملكي يشمل صرف 20% زيادة للعائل والتابع من الضمان المطور.

هذا الأمر دفع الوزارة بالرد موضحة أن جميع الأنباء المتداولة مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأن الهدف منها إثارة الجدل والبلبلة بين المواطنين، وفي إطار هذا أكدت على أن آخر زيادة تم تطبيقها كانت في شهر نوفمبر السابق حيث وصل قيمة الدعم 1320 ريالًا للعائل و660 للتابع.

موعد إيداع رواتب الضمان الاجتماعي دفعة نوفمبر 2026

من المُقرر صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور لدفعة نوفمبر في اليوم الأول من الشهر وفي حالة مصادفة يوم الصرف لإجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع والتي توافق يوم الجمعة الأول من نوفمبر فسوف يتم تقديم موعد الصرف إلى يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2026.

يأتي هذا القرار في سياق حصول المستفيدين من البرنامج على الراتب الخاص بهم دون حدوث أي تأخير لتلبية احتياجاتهم قبل العطلة الأسبوعية.