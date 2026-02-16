طريقة تسديد إيقاف الخدمات عن طريق ناجز 1447 وبأسهل الطرق

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 09:03 مساءً - ما هي طريقة تسديد إيقاف الخدمات عن طريق ناجز وبأسهل الطرق؟ وكيف اعرف انه تم رفع ايقاف الخدمات؟ هذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز، حيث اتاحت المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين خدمة تسديد الرسوم المترتبة على المنفذ بحقه قرار إيقاف الخدمات إلكترونيًا.

طريقة تسديد إيقاف الخدمات عن طريق ناجز وبأسهل الطرق

نتعرف من خلال ما يلي على طريقة تسديد إيقاف الخدمات عن طريق ناجز وبأسهل الطرق بشكل مفصل:

قم بالدخول بشكل مباشر إلى بوابة ناجز الإلكترونية “”. اضغط على تبويب “التنفيذ”. ثم قم بالضغط على “القرارات”. ابحث عن القرار. في حال اشتمل مربع القرار على كلمة “فعال” باللون الأخضر فهذا يعني أن الخدمات ما زالت متوقفة أو منع السفر ما زال ساريًا.

