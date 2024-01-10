تعليق أمريكي يخص الدعوى ضد إسرائيل: تعرقل حل الصراع

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب "نعتقد أن رفع دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يصرف العالم عن كل هذه الجهود المهمة".

وفي وقت سابق، كانت أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.