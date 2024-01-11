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في نشرة السومرية.. اخراج القوات الأجنبية وحسم ملف اختيار رئيس للبرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - • الكاظمي يحذر من تبعات اخراج القوات الاجنبية بالقوة.. ويقلل من اهمية التفاوض مع الحلبوسي لتشكيل الحكومات المحلية.

• البرلمان يحدد جلسة السبت لانتخاب رئيس جديد.. وترجيحات بصعوبة الاتفاق على حسم الملف.


• تركمان كركوك يطلقون مبادرة لتشكيل الحكومة المحلية.. تقاسم السلطة وتوفير الخدمات ابرز بنودها.

• اكوام النفايات تتكدس وسط الاحياء السكنية في البصرة.. والتلكؤ يخيم على احد الشوارع الرئيسة في النجف.

• لأول مرة..اسرائيل تمثل أمام العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.. وجنوب افريقيا تمتلك الادلة لادانتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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