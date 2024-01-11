في نشرة السومرية.. اخراج القوات الأجنبية وحسم ملف اختيار رئيس للبرلمان

• اكوام النفايات تتكدس وسط الاحياء السكنية في البصرة.. والتلكؤ يخيم على احد الشوارع الرئيسة في النجف.

بغداد - ياسين صفوان - • الكاظمي يحذر من تبعات اخراج القوات الاجنبية بالقوة.. ويقلل من اهمية التفاوض مع الحلبوسي لتشكيل الحكومات المحلية.

محمد يوسف

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