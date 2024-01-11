انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. اخراج القوات الأجنبية وحسم ملف اختيار رئيس للبرلمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • الكاظمي يحذر من تبعات اخراج القوات الاجنبية بالقوة.. ويقلل من اهمية التفاوض مع الحلبوسي لتشكيل الحكومات المحلية.
• البرلمان يحدد جلسة السبت لانتخاب رئيس جديد.. وترجيحات بصعوبة الاتفاق على حسم الملف.
• تركمان كركوك يطلقون مبادرة لتشكيل الحكومة المحلية.. تقاسم السلطة وتوفير الخدمات ابرز بنودها.
• لأول مرة..اسرائيل تمثل أمام العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.. وجنوب افريقيا تمتلك الادلة لادانتها.
• البرلمان يحدد جلسة السبت لانتخاب رئيس جديد.. وترجيحات بصعوبة الاتفاق على حسم الملف.
• تركمان كركوك يطلقون مبادرة لتشكيل الحكومة المحلية.. تقاسم السلطة وتوفير الخدمات ابرز بنودها.
• اكوام النفايات تتكدس وسط الاحياء السكنية في البصرة.. والتلكؤ يخيم على احد الشوارع الرئيسة في النجف.
• لأول مرة..اسرائيل تمثل أمام العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.. وجنوب افريقيا تمتلك الادلة لادانتها.