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العراق يعلن دعمه لموقف جنوب افريقيا بمقاضاة إسرائيل

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تعرب وزارة الخارجية عن دعمها ومساندتها لقرار جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى قضائية ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية".

وأضافت: "وتعبر الوزارة عن تقديرها لموقف جنوب أفريقيا الرافض لما تقوم به سلطة الاحتلال من أعمال قتل وتدمير غير مسبوقة بحق قطاع غزة والشعب الفلسطيني".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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