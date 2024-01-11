انت الان تتابع خبر العراق يعلن دعمه لموقف جنوب افريقيا بمقاضاة إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تعرب وزارة الخارجية عن دعمها ومساندتها لقرار جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى قضائية ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية".

وأضافت: "وتعبر الوزارة عن تقديرها لموقف جنوب أفريقيا الرافض لما تقوم به سلطة الاحتلال من أعمال قتل وتدمير غير مسبوقة بحق قطاع غزة والشعب الفلسطيني".

