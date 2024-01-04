شكرا لمتابعة خبر عن شاب ينقذ طفل من الموت ويتبرع له بجزء من كبده في الأحساء.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد إنساني، قام المواطن “سعد الجميحي” صاحب الـ 24 عاما بالتبرع بجزء من كبده إلى طفل حتى ينقذه من الموت في الأحساء.

وقال الشاب المتبرع “الجميحي” بأنه تبرع بجزء من كبده بنسبة 35% داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي.

فيما أوضح والد الشاب المتبرع بأن نجله لم يتراجع من إنقاذ حياة الطفل صاحب الـ 10 أعوام من الموت بعدما ارتفعت انزيمات الكبد عنده، وتطابق مواصفات تحاليل نجله مع الطفل سهلت عملية التبرع.