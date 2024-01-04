انت الان تتابع مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12145 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 1:03 مساءً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 216.56 نقطة ليقفل عند مستوى 12145.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.9 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 464 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 154 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات مجموعة تداول، وأميانتيت، وبروج للتأمين، والأهلي، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مشاركة ريت، وأسمنت اليمامة، وأسمنت المدينة، وكيمانول، وكيان السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و3.38%. وكانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، والباحة، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات الأهلي، وسال، وأرامكو السعودية، والراجحي، ومجموعة تداول هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 52.68 نقطة ليقفل عند مستوى 24693.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 30.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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