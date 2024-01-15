شكرا لقرائتكم التجارة تستدعي 43 ألف مركبة “تويوتا Veloz – Yaris” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التجارة، عن ⁧استدعاء 43,872 مركبة من نوع تويوتا “Veloz / Yaris” موديل 2023.

سبب استدعاء المركبات

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أن سبب الاستدعاء يرجع لاحتمالية حدوث ارتخاء في شد صامولة المساعدات الأمامية، قد يؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة، مما قد يتسبب في فقد السيطرة على المركبة وخطر وقوع حادث.

قد يهمّك أيضاً

التواصل مع الوكيل المحلي

ودعت وزارة التجارة إلى التواصل مع الوكيل المحلي لإجراء الإصلاحات والفحوصات اللازمة مجاناً.