في منطقة بوليفارد بالرياض.. شاهد فكرة تصاميم عدد من الطائرات وتحويلها إلى مطاعم ومقاهي ومسارح

كشفت صور تصاميم منطقة بوليفارد Runway، التي يتم تنفيذها بالشراكة بين موسم الرياض والخطوط السعودية، عن تقديم مجموعة من التجارب الترفيهية والمطاعم والمقاهي والمسارح داخل أسطول طائرات بوينج التابعة للخطوط، بما في ذلك تجربة رعب داخل إحدى الطائرات.

وكانت الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلنت عن استخدام الطائرات التي خرجت عن الخدمة في منطقة “بوليفارد Runway” الجديدة، وذلك بهدف تقديم تجربة ترفيهية فريدة ومميزة لزوار موسم الرياض.