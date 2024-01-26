تراند اليوم : بالفيديو.. نائبة عراقية تكشف عن تعرضها وزميلاتها للتحرش من قبل النواب في البرلمان

صحيفة الخليج 365: كشفت النائبة العراقية السابقة ريزان الشيخ دلير، عن تعرض نائبات في البرلمان العراقي للتحرش من قبل النواب.

وقالت النائبة لقناة "العربية"، إن التحرش في النساء ظاهرة مستشرية في العراق وبجميع المؤسسات الحكومية، وفي البرلمان كانت تسجل عدة حالات، منها تحرشات لفظية أو حتى نكات غير مقبولة تقال أمام النائبات في البرلمان.