السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيري استراليا ونيوزلندا لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير أستراليا لدى المملكة مارك دونوفان، وسفير نيوزلندا لدى المملكة بارني رايلي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية مع بلديهما، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.