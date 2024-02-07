السعودية | شركة ريم (Rheem) الشرق الأوسط تفتتح مركزها الأول للابتكار والتعلم والتدريب في السوق السعودي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شركة ريم (Rheem) الشرق الأوسط تفتتح مركزها الأول للابتكار والتعلم والتدريب في السوق السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

دشنت شركة ريم (Rheem) الشرق الأوسط الشركة العالمية الرائدة لأكثر من مئة عام في تصنيع وتطوير منتجات تكييف الهواء والتبريد وتسخين المياه والحلول المبتكرة لتوفير الطاقة، اليوم أحدث مركز للابتكار والتعلم والتدريب (ILC) في الرياض، لرفد السوق السعودي بالمواهب الواعدة في هذا القطاع حيث يشهد هذا السوق نموًا هائلاً في هذا المجال.

وقدرت تقارير سابقة أن قيمة سوق التدفئة والتهوية والتكييف في المملكة بنحو 9.6 مليار ريال سعودي في عام 2022. ومن المتوقع أن تنمو هذه الأرقام بمعدل سنوي مركب قدره 7٪، لتصل إلى قيمة تبلغ 15.5 مليار ريال سعودي بحلول عام 2029.

ويعزى هذا النمو إلى عدة عوامل منها ارتفاع الطلب على أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموفرة للطاقة لتحل محل الحلول السابقة، وزيادة مشاريع البناء، والتطوير السريع للبنية التحتية المرتبط بتعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة.

بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المرافق المختلفة في المملكة، بظل ازدهار السياحة والاستثمارات الحكومية في المجالات الصناعية والتجارية والتكنولوجية.

وصرح بريان همبينستال نائب الرئيس والمدير العام لشركة ريم (Rheem) الشرق الأوسط: “يمثل مركز الابتكار والتعلم والتدريب (ILC) استثمارًا استراتيجيًا في المستقبل الواعد لصناعة التدفئة والتهوية وتكييف وتسخين المياه في المملكة العربية السعودية، ويتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030، كما يعكس إيماننا في مجال التعلم والابتكار والجودة.

فهو أكثر من مجرد مركز تدريب؛ إنها شهادة على الروح التعاونية ونهج التفكير المستقبلي الذي يميز ريم (Rheem). ويعزز هذا الإنجاز التزامنا بأن نكون في موقع الريادة محليًا وإقليميًا وعالمياً. ونحن على ثقة أن مركز الابتكار والتعلم (ILC) في الرياض سيكون بمثابة حافز للتطوير والتنمية ووضع معايير جديدة للتعليم والتطوير المهني في هذا المجال.

وأضاف همبينستال: “وباعتبار مركز الابتكار والتعلم والتدريب (ILC) التابع لشركة ريم (Rheem) الشرق الأوسط الأول من نوعه على مستوى المملكة، فإن هذا يعزز التزام الشركة بتمكين الشباب السعودي الطموح من الجنسين من خلال تدريبه وتأهيله ورفد سوق العمل بالعديد من المواهب والإمكانيات الشابة الواعدة.

وقد تم تجهيز مركز الابتكار (ILC) بتكنولوجيا الجيل الجديد، لعقد سلسلة متنوعة من الدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل، حيث يستقبل المركز جميع المهتمين والعاملين في مجال التدفئة والتهوية والتكييف ومجال تركيب وإصلاح أنظمة الأنابيب، بالإضافة للمهندسين وغيرهم من المهتمين في المجال ليكتشفوا منتجات وحلول شركة ريم (Rheem) الشرق الأوسط الواسعة من أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف السكني والتجاري والصناعي ومنتجات تسخين المياه.

حيث تساهم هذه الدورات بقيادة أهم المختصين في شركة ريم (Rheem) الشرق الأوسط على اكتساب المتدربين المهارات والخبرات الأساسية لتركيب وصيانة واصلاح منتجات الشركة وفقًا لأعلى المعايير. وتتميز الفصول الدراسية في مركز الابتكار (ILC) باعتماد التعليم التفاعلي الحديث، من خلال استخدام أحدث التقنيات لبث الصوت والفيديو المباشر بسلاسة وجودة عالية، بما في ذلك مساحات مخصصة للتعليم بالممارسة العملية والتطبيق المباشر على أرض الواقع باستخدام الأدوات اللازمة والمرافق المجهزة للعرض العملي والتدريب الشخصي.

وتعد شركة ريم (Rheem) الأبرز عالمياً في مجال الابتكار التكنولوجي الهادف، وهو ما أثبتته النجاحات السابقة في مراكزها للابتكار والتعلم (ILC) المنتشرة حول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية وكندا، حيث أنها مراكز تدريبية بمساحات ابتكارية تعطي الأولوية لكفاءة الطاقة، وبالتالي الاستدامة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.rheem-mea.com/