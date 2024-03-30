السعودية | قائد قوات الجوازات للعمرة يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قائد قوات الجوازات

تفقد قائد قوات الجوازات للعمرة اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، صالات الحج والعمرة بجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واطلع على سير العمل وإنهاء إجراءات دخول ومغادرة ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ.

ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية العامة للجوازات لخدمة ضيوف الرحمن قاصدي الحرمين الشريفين منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.