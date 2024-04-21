السعودية | «الأمن البيئي»: ضبط مخالف لاقتنائه كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض في الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاقتنائه كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض دون ترخيص في منطقة الرياض، ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضحت القوات أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكائن للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة ‏عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، أو غرامة تصل إلى (30) مليونًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.