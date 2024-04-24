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شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الكونغرس الأمريكي يطلع على جهود "اعتدال" في مكافحة التطرف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري في مقر المركز بالرياض اليوم، وفدًا من كبار مستشاري ومساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي.
وتعرف الوفد خلال الزيارة على الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفكر المتطرف ونشر وتعزيز قيم الاعتدال والتعايش.
كما اطلع على إستراتيجيات "اعتدال" في رصد ومكافحة المحتوى المتطرف والحد من آثاره على المجتمع، إضافة إلى المبادرات المجتمعية والشراكات الدولية.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونغرس الأمريكي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
وتعرف الوفد خلال الزيارة على الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفكر المتطرف ونشر وتعزيز قيم الاعتدال والتعايش.
كما اطلع على إستراتيجيات "اعتدال" في رصد ومكافحة المحتوى المتطرف والحد من آثاره على المجتمع، إضافة إلى المبادرات المجتمعية والشراكات الدولية.
وفد الكونغرس في المملكةعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، اجتماعاً مع وفد من كبار مستشاري ومساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في مقر المجلس بالرياض.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونغرس الأمريكي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.