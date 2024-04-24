شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الكونغرس الأمريكي يطلع على جهود "اعتدال" في مكافحة التطرف والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام