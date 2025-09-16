شكرا لقرائتكم خبر «تعليم عسير» يعلن استمرار التسجيل في الأولمبياد الوطني «إبداع 2026 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن تعليم عسير استمرار التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2026»، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم، ويستهدف طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة، حتى 30 سبتمبر الحالي، وذلك في 22 مجالا علميا.

وأوضح تعليم عسير أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي يهدف إلى تنمية روح الابتكار لدى الطلاب والطالبات في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف مواهبهم الكامنة، وتطوير مهاراتهم البحثية والإبداعية، بما يسهم في تمثيل المملكة في المحافل الدولية بمشاريع متميزة.

وبين أن الأولمبياد يمر بـ6 مراحل تنظيمية، تبدأ بتسجيل معلومات الطالب، ثم عقد المحاضرات التدريبية للطلاب والمشرفين، يليها تنظيم معارض المناطق التعليمية، ثم تسجيل معلومات المشروع الكترونيا ورفعه عبر موقع «موهبة».

أما المرحلة الثالثة فتتضمن التحكيم الالكتروني للمشاريع من قبل نخبة من الأكاديميين والمتخصصين وفق معايير علمية دقيقة، وإعلان المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الالكتروني.

وتخصص المرحلة الرابعة للمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تقام في 4 مدن رئيسة، حيث يعلن عن المتأهلين للمرحلة النهائية، مع إتاحة الفرصة لتحديث بيانات المشاريع.