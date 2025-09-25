رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً رفيع المستوى لتنفيذ حل الدولتين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس الأربعاء، اجتماعًا رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بدأ سموه الاجتماع بالتأكيد على أهمية تحويل التوافق الدولي إلى إجراءات عملية وآليات تنفيذية، مشيرًا إلى أن إعلان نيويورك يمثل تاريخًا هامًا في إنهاء الاحتلال وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد سمو الأمير على ضرورة تعزيز الإرادة الدولية لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأشار إلى أن الاجتماع يأتي بعد قمة السلام التي نظمتها المملكة وفرنسا ونتج عنها اعترافات دولية بدولة فلسطين.

وأكد سموه على الحاجة إلى تنسيق الجهود ووضع آليات تنفيذية لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا على أهمية دعم السلطة الفلسطينية وتعزيز الخطة العربية الإسلامية للتعافي والإعمار.

وفي ختام الاجتماع، أعلن سمو الأمير عزم المملكة مواصلة قيادتها للجهود الدبلوماسية والإنسانية لتحقيق حل الدولتين وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وضمان السلام والأمن والازدهار للمنطقة.

وشهد الاجتماع حضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.