شكرا لقرائتكم خبر الألعاب النارية تضيء سماء المدينة المنورة احتفالا باليوم الوطني الـ95 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أضاءت الألعاب النارية مساء أمس الأول سماء المدينة المنورة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ95 للمملكة تحت شعار «عزنا بطبعنا». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضاءت الألعاب النارية مساء أمس الأول سماء المدينة المنورة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ95 للمملكة تحت شعار «عزنا بطبعنا». وشهدت الفعالية التي أقيمت بحديقة الملك فهد المركزية حضورا كثيفا من أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب التفاعل الكبير من قبل المواطنين الذين حضروا تعبيرا عن الابتهاج والسرور بهذه المناسبة السعيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر الألعاب النارية تضيء سماء المدينة المنورة احتفالا باليوم الوطني الـ95 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.