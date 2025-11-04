وصفه بـ"الشيوعي الفاشل".. ترامب : نيويورك ستصبح كارثة كاملة وشاملة إذا فاز زهران ممداني !

موقع الخليج 365: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا فاز المرشح الشيوعي زهران ممداني في انتخابات عمدة مدينة نيويورك، فمن غير المرجح أن يقدم أموالًا فدرالية، إلا بالحد الأدنى المطلوب للمدينة.

وجود شيوعي

وأضاف: هذه المدينة، بوجود شيوعي على رأسها، لن تكون لديها أي فرصة للنجاح أو حتى للبقاء! بل ستزداد الأمور سوءًا تحت قيادة شيوعية، ولا أريد أن أرسل، كرئيس، أموالًا جيدة لإدارة سيئة.

إدارة البلاد

وتابع: من واجبي أن أدير البلاد، ومدينة نيويورك ستصبح كارثة اقتصادية واجتماعية كاملة وشاملة إذا فاز ممداني.

تجربة فاشلة

وواصل: لقد تمت تجربة مبادئ ممداني لأكثر من ألف عام، ولم تنجح ولو مرة واحدة. أفضل بكثير أن أرى ديمقراطيًا يفوز على شيوعي بلا خبرة وله سجل من الفشل التام والمطلق.