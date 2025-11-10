شكرا لقرائتكم خبر 25 علامة تجارية تستكشف فرص الامتياز التجاري في السوق السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك 25 علامة تجارية دولية في باب الامتياز التجاري، أحد الأبواب السبعة لملتقى بيبان 2025، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» تحت شعار «وجهة عالمية للفرص».

وتهدف المشاركة إلى استكشاف فرص الامتياز التجاري والدخول إلى السوق السعودي، في خطوة تعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، وقدرة الملتقى على ربط مانحي الامتياز بالمستثمرين المحليين عبر منظومة متكاملة تشمل التهيئة التنظيمية والمالية والاستشارية، وتنظيم اللقاءات الثنائية بين الأطراف المعنية.

وشهد باب الامتياز التجاري عرضا لعدد من النماذج الريادية المبتكرة، من بينها مشروع في قطاع الطفولة المبكرة ودور الضيافة قدمه رائد الأعمال الكويتي المهندس عبدالعزيز الخرس، الذي أوضح أن توجه المشروع نحو السوق السعودي يأتي انسجاما مع تنامي تمكين المرأة واتساع الحاجة إلى خدمات الرعاية في بيئات العمل.

ويسعى رائد الأعمال الإماراتي عبدالرحمن الشريف إلى إبرام اتفاقيات امتياز تجاري لمشروعه في مجال مقاهي الرياضات الالكترونية، بهدف التوسع داخل المملكة عبر شراكات امتياز وافتتاح أكثر من 40 فرعا، مفيدا بأن السوق السعودي يتمتع بجاذبية استثنائية، مدعومة بزخم الفعاليات الكبرى في قطاع الرياضات الالكترونية وارتفاع نسبة الفئة الشابة من السكان.

ويقدم باب الامتياز التجاري مسارا عمليا متكاملا لدخول العلامات الدولية إلى السوق السعودي، بدءا من التعريف بالنماذج التشغيلية ومتطلباتها، مرورا بمواءمتها تنظيميا وماليا وقانونيا، ووصولا إلى صياغة الاتفاقيات وهيكلة التمويل.

ويأتي ملتقى بيبان 2025 تأكيدا لمكانته منصة ريادية عالمية تُسهم في تمكين رواد الأعمال، وتعزيز الابتكار، وتوسيع آفاق الاستثمار في المملكة، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر يقوم على التنوع والاستدامة.