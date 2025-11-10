شكرا لقرائتكم خبر تكريم الجامعات الريادية في المملكة والشركات الفائزة بمسابقة «رواد أعمال الجامعات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومحافظ «منشآت» سامي الحسيني، أفضل 5 جامعات ريادية على مستوى المملكة، وفق نتائج مبادرة دراسة المنظومة الريادية في الجامعات، وذلك ضمن فعاليات ملتقى بيبان 2025 الذي تنظمه «منشآت» تحت شعار «وجهة عالمية للفرص».

وتهدف المبادرة إلى قياس مستوى النضج الريادي في البيئات الجامعية، بمشاركة 26 جامعة من مختلف مناطق المملكة.

وجاءت جامعة الملك فيصل في المركز الأول، تلتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المركز الثاني، ثم جامعة القصيم في المركز الثالث، بينما حلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» رابعة، وجاءت جامعة أم القرى في المركز الخامس.

وكرمت خلال الحفل الشركات الفائزة في مسابقة «رواد أعمال الجامعات»، وهي المسابقة الوطنية التي تجمع أبرز الشركات الناشئة الجامعية من مختلف أنحاء المملكة، بهدف دعم رواد الأعمال الشباب وتأهيل مشاريعهم للمنافسة إقليميا ودوليا.

وفازت شركة سولفا من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمركز الأول، وحصلت شركة رفاد من الجامعة ذاتها على المركز الثاني، فيما نالت شركة نسر من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركز الثالث.

وفي إنجاز وطني جديد، أعلنت «منشآت» بالتعاون مع إنجاز السعودية عن فوز فريق المملكة العربية السعودية - وللمرة الأولى - بجائزة أفضل منتج على مستوى الوطن العربي في مسابقة Junior Achievement، التي كانت من نصيب شركة روح.

وتهدف المسابقة إلى تحفيز الحراك الريادي في الجامعات السعودية، من خلال اكتشاف وتمكين الشركات الناشئة الواعدة التي يقودها طلاب وطالبات الجامعات، وتأهيلها للمشاركة في المسابقات الإقليمية والعالمية، إلى جانب تسليط الضوء على الكفاءات الشابة وإبراز إنجازاتها في المحافل الدولية، مع التركيز على دعم ريادة الأعمال الاجتماعية وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في الأوساط الجامعية.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من 13 منطقة و43 جامعة سعودية، إذ تنافس فيها 30 مشروعا رياديا توزعت على 3 مراحل: مرحلة الفكرة 15 مشروعا، ومرحلة الإنشاء 13 مشروعا، ومرحلة النمو مشروعان ناشئان.

وأسهم البرنامج المصاحب للمسابقة في دعم المشاركين عبر منظومة متكاملة من الورش التدريبية والجلسات الإرشادية، شملت 12 ورشة عمل و147 جلسة إرشاد فردية، استفاد منها أكثر من 2059 طالبا وطالبة من رواد الأعمال الجامعيين في مختلف مناطق المملكة.