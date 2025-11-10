شكرا لقرائتكم خبر «منشآت» و«جيديا» تطلقان حلول دفع رقمية لدعم المنشآت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بالتعاون مع شركة «جيديا»، خدمات حلول الدفع الرقمي بأسعار مخفضة وحصرية لمستفيدي خدمة «مزايا منشآت»، وذلك خلال فعاليات ملتقى «بيبان 2025»، الذي تنظمه الهيئة تحت شعار «وجهة عالمية للفرص» في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

ويهدف التعاون إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تبني وسائل الدفع الرقمي، وتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بخدمات الدفع الالكتروني، بما يسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة واستدامة.

وتمكن الخدمة الجديدة المستفيدين من الحصول على أسعار تفضيلية على أجهزة وخدمات الدفع من «جيديا»، ومن ذلك حلول نقاط البيع والدفع عبر الهواتف الذكية، إلى جانب الدعم الفني والتقني المتكامل، ضمن باقة من المزايا المصممة خصوصا لاحتياجات رواد الأعمال والمنشآت الناشئة.

وتأتي هذه المبادرة امتدادا لجهود «منشآت» في تحفيز التحول الرقمي في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق التعاون مع مزودي الحلول التقنية والمالية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشمول المالي وتمكين الاقتصاد الرقمي.