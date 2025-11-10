شكرا لقرائتكم خبر 3.8 ملايين ريال قيمة صفقات استثمارية لـ8 شركات ناشئة في حلبة المستثمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت حلبة المستثمرين في ملتقى بيبان 2025، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، صفقات استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 3.8 ملايين ريال، وجهت إلى 8 شركات ناشئة في قطاع التقنية المالية، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من الملتقى، بعد سلسلة من العروض التفاعلية التي قدمتها 18 شركة ناشئة أمام لجنة تضم عددا من المستثمرين والخبراء في بيئة ريادة الأعمال والاستثمار.

وشهدت الجلسات تسجيل 19 رغبة استثمارية، ويعكس ذلك الحيوية المتنامية في قطاع الاستثمار الجريء ونضج نماذج الأعمال لدى الشركات السعودية الناشئة، إلى جانب تطور بيئة التمويل الريادي في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار في الاقتصاد الوطني.

وتعد حلبة المستثمرين إحدى أبرز فعاليات الملتقى، إذ توفر منصة تفاعلية تجمع رواد الأعمال والمستثمرين لعرض حلول ابتكارية ونماذج أعمال واعدة، وإجراء مقابلات مباشرة تتيح فرصا تمويلية وشراكات استراتيجية، إلى جانب تمكين الشركات الناشئة من تحسين جاهزيتها الاستثمارية واستيعاب توجهات السوق المحلية والعالمية.

ويهدف الملتقى إلى ترسيخ بيئة ريادية محفزة قائمة على الابتكار والاستدامة، من خلال برامج ومبادرات نوعية لتطوير القدرات الريادية وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويحتضن الملتقى أكثر من 85 ورشة عمل متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، تركز على مجالات التمويل والاستثمار والإدارة والتسويق والتحول الرقمي والتوسع العالمي، إلى جانب عرض أكثر من 10 آلاف فرصة استثمارية عبر منصة الفرص.

وتتواصل فعاليات بيبان 2025 على مدى 4 أيام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات تحت شعار «وجهة عالمية للفرص»، بمشاركة أكثر من 200 متحدث محلي وعالمي و1000 عارض من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء، يمثلون أكثر من 150 دولة، مما يعكس مكانة الملتقى منصة عالمية تجمع المبتكرين والممولين وصناع القرار في بيئة واحدة تسهم في نمو القطاعات الاقتصادية وريادة الأعمال في المملكة.