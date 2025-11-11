شكرا لقرائتكم خبر مدير الجوازات: ماضون في تطوير كفاءة استقبال ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، أن الجوازات ماضية في تعزيز كفاءة أداء كوادرها وتجويد الخدمات المقدمة للحجاج بما يواكب التقدم المتسارع الذي تشهده المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وفق رؤية المملكة 2030، ويعكس حرص القيادة الحكيمة على تسهيل رحلتهم وتحقيق أمنهم وسلامتهم منذ قدومهم حتى مغادرتهم.

واستعرض خلال مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج ضمن جلسةٍ حوارية بعنوان «رحلة وصول ضيوف الرحمن.. رفع الكفاءة وتسهيل الإجراءات»، أبرز ملامح التحول التقني الذي تشهده المديرية العامة للجوازات، وجهودها في تسهيل إجراءات دخول وخروج ضيوف الرحمن ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح اللواء المربع، أن الجوازات تبنت نهجا مؤسسيا يرتكز على تعزيز التحول الرقمي، وتطوير الأنظمة التقنية في المنافذ الدولية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتسريع وتيرة العمل الميداني، والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتسهيل وتسريع الإجراءات، وتحسين تجربة الحجاج منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم، بالتكامل الالكتروني والمواءمة مع مختلف الجهات الحكومية الأمنية والخدمية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال غرف عمليات مشتركة لمتابعة حركة الحجاج في الوقت الفعلي وانسيابية الإجراءات.

وبين مدير عام الجوازات، أن المنهجية المؤسسية شملت برامج تدريبية مكثفة ومستمرة لمنسوبي الجوازات تعنى بخدمة ضيوف الرحمن بمختلف لغاتهم وثقافاتهم، ورفع كفاءة الكوادر الميدانية في التعامل مع المواقف الطارئة وحالات الازدحام، إلى جانب توفير مراكز دعم متنقلة لتقديم الخدمات في مواقع الحج المختلفة.