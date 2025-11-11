شكرا لقرائتكم خبر «من الرؤية إلى الواقع.. تكامل القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، الجلسة الرئيسة بعنوان «من الرؤية إلى الواقع.. تكامل القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن»، بمشاركة وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.

واستعرضت الجلسة أوجه التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ودور التعاون المؤسسي في تطوير منظومة خدمات الحج والعمرة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تسهيل الإجراءات وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم.

ونوه وزير الحج والعمرة بالخدمات والعناية والجهود غير المحدودة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، مبرزا النجاحات التي حققها المؤتمر في نسخه السابقة، ويحمل في نسخته الحالية شعار «من مكة إلى العالم»، الذي يجسد دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - والتزام المملكة المستمر بتطوير منظومة خدمات الحج، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تسهيل رحلة ضيوف الرحمن وتعزيز التجربة الإيمانية والإنسانية.

وأكد أن المملكة تشهد تحولا نوعيا في منظومة الحج والعمرة من خلال تسخير التقنيات الحديثة وتبني الحلول الرقمية لرفع كفاءة الخدمات وتيسير تجربة ضيوف الرحمن منذ قدومهم حتى مغادرتهم، مشيرا إلى أن التكامل بين الجهات الحكومية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

من جهته أوضح وزير البلديات والإسكان أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة وتحديث المرافق والخدمات البلدية لضمان بيئة صحية وآمنة للحجاج، مشيرا إلى أن مشروعات الإسكان والخدمات البلدية تشهد تطورا مستمرا يعكس التزام الوزارة بتحقيق أعلى معايير الجودة والراحة.

من جانبه بين وزير النقل والخدمات اللوجستية أن منظومة النقل تشهد هذا العام تكاملا غير مسبوق بين النقل الجوي والبري والبحري، عبر تشغيل حلول ذكية لإدارة الحشود وتنظيم حركة النقل، وتوسيع نطاق الربط بين المشاعر المقدسة والمطارات الدولية والإقليمية، بما يسهم في رفع كفاءة التنقل وتقليل أزمنة الرحلات.

فيما أشار وزير الصحة إلى أن المنظومة الصحية أعدت خططا متكاملة لضمان سلامة الحجاج عبر مراكز صحية متقدمة ومستشفيات ميدانية وخدمات إسعافية متطورة، مع التركيز على الوقاية والتوعية الصحية، مبينا أن الوزارة تعمل ضمن منظومة متكاملة مع الجهات الأخرى لتوفير بيئة صحية آمنة في جميع مراحل رحلة الحج.

بدوره أكد مدير الأمن العام أن الخطط الأمنية للحج هذا العام ترتكز على التقنية والذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود والمراقبة الميدانية، إلى جانب التكامل مع الجهات الخدمية كافة؛ لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مشيدا بالتنسيق المستمر بين القطاعات لتحقيق تجربة حج آمنة ومنظمة.

واختتمت الجلسة بتأكيد أهمية استمرار التكامل بين القطاعات في إطار رؤية المملكة 2030 لتحقيق تجربة فريدة وميسرة لضيوف الرحمن، تعكس ما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بخدمة الحجاج والمعتمرين.