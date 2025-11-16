شكرا لقرائتكم خبر «الإحصاء»: التضخم في المملكة يبلغ 2.2 % في أكتوبر 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في السعودية بلغ نسبة 2.2% خلال أكتوبر 2025، مقارنة بنظيره من العام السابق (أكتوبر 2024)، في حين بلغ معدل التضخم على أساس شهري نسبة 0.3% مقارنة بشهر سبتمبر 2025م.

وفي السياق نفسه بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة 2.9% خلال أكتوبر 2025، مقارنة بنظيره من 2024، في حين بلغ مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري نسبة 0.5% في أكتوبر 2025م مقارنة بسبتمبر 2025.

يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 582 عنصرا، في حين أن مؤشر أسعار الجملة (WPI) يعكس تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع تتكون من 343 بندا.