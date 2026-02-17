الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 09:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيف تحصل على تمويل شخصي بقيمة 250 ألف ريال من الشركة الوطنية للتمويل دون تحويل رواتب؟

كيف تحصل على تمويل شخصي بقيمة 250 ألف ريال من الشركة الوطنية للتمويل دون تحويل رواتب؟