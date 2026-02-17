- 1/2
كيف تحصل على تمويل شخصي بقيمة 250 ألف ريال من الشركة الوطنية للتمويل دون تحويل رواتب؟
يحب الناس التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالتقديم على برامج الشركة الوطنية للتمويل، وفهي توفر تمويل قدره 250 ألف ريال دون تحويل رواتب إلى جانب عدد من المزايا الأخرى، والتي يمكن التعرف عليها من خلال جريدة لحظات نيوز وكذلك نتعرف على كم نسبه الوطنيه للتمويل؟
التقديم على الشركة الوطنية للتمويل
تعتبر شركة الوطنية للتمويل من أفضل شركات التمويل في المملكة العربية السعودية، وذلك لأنها توفر برامج تمويلية للشركات والأفراد تمتاز بمجموعة من المزايا، ولذلك يمكن التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى منصة الوطنية للتمويل “من هنا“.
- اضغط على تبويب قدم الآن.
- حدد العمر والدخل الشهري والالتزامات الشهرية بالريال السعودي.
- حدد مدة التمويل، ثم أجب عن الأسئلة المعروضة أمامك.
- اضغط على احسب لتحديد ما إن كنت مؤهل للحصول على التمويل.
- ثم اضغط على قدم الآن.
- سجل (الاسم، ورقم الجوال، والدخل الشهري، والبريد الإلكتروني).
- سجل الدخل الشهري والبريد الإلكتروني والمدينة.
- بعد الضغط على تقدم يتم مراجعة الطلب ويتواصل معك أحد موظفي خدمة العملاء لتحديد تفاصيل الحصول على التمويل وسداد الأقساط.
شروط الشركة الوطنية للتمويل
تقدم الشركة الوطنية للتمويل عدد من الشروط التي يلزم توافرها لكي يتمكن الشخص من الحصول على التمويل الشخصي الذي يحتاجه وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- لا بد من الحصول على الجنسية السعودية.
- يكون الحد الأدنى للراتب 500 ريال سعودي.
- يلزم أن يكون المتقدم ضمن الفئة العمرية من 25: 65 سنة.
- يشترط أن يكون تاريخ وسلوك السجل الائتماني جيد.
- يجب أن تكون مدة المتقدم على رأس عمله 12 شهر للقطاع الخاص و6 شهور للقطاع الحكومي.
مزايا التمويل الشخصي في الشركة الوطنية
توفر الشركة الوطنية عدد كبير من الخدمات والتي يمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية:
- لا يشترط اعتماد جهة العمل.
- لا يتم تحويل الراتب.
- يمكن الحصول على تمويل يبدأ من 10 ألف ريال وحتى 50 ألف ريال سعودي.
نموذج الشركة الوطنية للتمويل
يوجد عدد كبير من النماذج المثالية للبرامج التمويلية في الشركة الوطنية للتمويل الشخصي، والتي نعرضها عليكم فيما يلي:
|مبلغ التمويل بالريال السعودي
|25000
|40000
|100000
|مدة التمويل بالأشهر
|24
|36
|60
|تكلفة التمويل الثابتة
|8%
|9%
|10%
|قيمة القسط بالريال السعودية
|1208
|1411
|2500
|الرسوم الإدارية
|250
|400
|1000
|معدل النسبة السنوي
|17%
|18%
|19%
الشركة الوطنية للتمويل من الجهات التي تقدم الدعم للمواطنين الذين يحتاجون له، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط البسيطة لضمان حقوق الطرفين، وكذلك للتأكد من دفع الرسوم بشكل متزن.