"أوسيمين في مواجهة ليفاندوفيسكي".. التشكيل الرسمي لمباراة نابولي وبرشلونة بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي فريق نابولي نظيره برشلونة الإسباني، ضمن منافسات ذهاب دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" بإيطاليا.

وجاء تشكيل فريق نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: ألكسندر ميريت.

خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا، جوان جيسوس، أمير رحماني، دي لورينزو.

خط الوسط: ينس كاجوسته، لوبوتكا، أنجويسا.

خط الهجوم: كفاراستيخيليا، فيكتور أوسيمين، ماتيو بوليتا.

ويتكون تشكيل برشلونة من:

حراسة المرمى: تيرشتيجين.

خط الدفاع: كانسيلو، أراوخو، مارتينيز، كوندي.

خط الوسط: دي يونج، كريستينسن، جوندوجان.

خط الهجوم: بيدري، ليفاندوفيسكي، لامين جمال.

وتأهل نادي نابولي إلى هذا الدور من البطولة، بعدما جاء في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته الثالثة برصيد 10 نقاط، فيما جاء برشلونة في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة.