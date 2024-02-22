نابولي يفرض التعادل على برشلونة في دوري أبطال أوروبا

فرض فريق نابولي الإيطالي التعادل مع نظيره برشلونة الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتعادل فريق برشلونة مع نظيره نابولي بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم على ملعب دييجو مارادونا ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل برشلونة هدفه عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 60.

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وتعادل نابولي الإيطالي عن طريق النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 75.

وبدأ فريق نابولي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ألكسندر ميريت.

الدفاع: ماتياس أوليفيرا – جوان جيسوس – أمير رحماني – جيوفاني دي لورينزو.

الوسط: ينس كاجوسته – ستانيسلاف لوبوتكا – زامبو أنجيسا.

الهجوم: خيفيتشيا كفاراستيخيليا – فيكتور أوسيمين – ماتيو بوليتانو.

فيما بدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو – رونالدو أراوخو – إينيجو مارتينيز – جول كوندي.

الوسط: بيدري، فرينيكي دي يونج – أندريس كريستنسين – إلكاي جوندوجان.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – لامين جمال.