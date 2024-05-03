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رضا سليم وحكيمي.. المغاربة يحتلون نهائيات دورى الأبطال حول العالم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد موسم 2023/24 مشاركة 6 لاعبين مغاربة في 4 نهائيات دوري أبطال من أصل 5 حول العالم.

ويشارك رضا سليم مع الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا عندما يلاقي الترجي التونسي.

وسفيان رحيمي الذي يتواجد مع العين الإماراتي في نهائي دوري أبطال آسيا عندما يلاقي يوكوهاما مارينوس.

ويتواجد أسامة الإدريسي مع فريق باتشوكا المكسيكي في نهائي دوري أبطال الكونكاكاف عندما يلاقي كولومبوس كرو.

وفي تحديدا، يوجد 3 لاعبين مغاربة مع فرق مختلفة بنصف النهائي، حيث يواجه دياز لاعب مواطنه مزراوي مدافع بايرن ميونخ.

والمغربي السادس هو أشرف حكيمي الذي يتواجد مع باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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