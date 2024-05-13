الريال يجهز أسلحته تأهباً لاقتحام "الجدار الأصفر" في نهائي الأبطال

الرياص - اسماء السيد - مدريد : قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرّب ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين، إن حظوظ لاعب الوسط المصاب الدولي الفرنسي أوريليان تشواميني، ما زالت قائمة للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني.

وسيكون ملعب ويمبلي الشهير في الأوّل من حزيران (يونيو) المقبل على موعد مع مواجهة نارية بين ريال، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسابقة القارية الأم (14)، ودورتموند المتوّج عام 1997.

وفي الوقت الذي تحوم الشكوك حول تشواميني، فإن الجدل يتواصل في قلعة الملكي حول هوية حامي العرين في النهائي القاري المرتقب أمام دورتموند، والذي يلقبه الجمهور بـ"الجدار الأصفر" في إشارة إلى قوة قاعدته الجماهيرية، وطريقتهم التي لا مثيل لها في دعم فريقهم.

وتحوم الشكوك حيال مشاركة تشواميني (24 عاماً) الذي تعرض لإصابة في قدمه اليسرى الأسبوع الماضي خلال الفوز على بايرن ميونيخ الألماني 2 - 1 إياباً في نصف النهائي بعد تعادلهما 2 - 2 ذهاباً.

وكان تشواميني تعرّض لاصابة في قدمه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ابعدته عن الملاعب 6 أسابيع.

قال أنشيلوتي (64 عاماً) في مؤتمر صحافي "ليس لديه الكثير من الفرص، لكن ليس من المستبعد مشاركته في النهائي".

وتابع "الآن لديه أسبوع مهم، قدمه لا تؤلمه كثيراً، أعتقد أنها (الاصابة) مختلفة عن المشكلة الأخيرة التي تعرّض لها في قدمه، لم يتم استبعاده، يمكنه العودة للنهائي".

دور مؤثر للنجم الفرنسي

ولعب تشواميني دوراً مهما مع النادي الملكي هذا الموسم، حيث شغل مركز قلب الدفاع جراء تعرض العديد من المدافعين للاصابة، في حين أكد أنشيلوتي ان المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو الذي تعافى أخيراً من إصابة طويلة، لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة دورتموند إذا كان النهائي غدا.

وشدّد أنشيلوتي على ضرورة أن يستعيد ميليتاو مستواه السابق خلال المباريات الثلاث المتبقية لريال بدءًا من زيارة ألافيس إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" الثلاثاء في المرحلة 36 "يحتاج إلى دقائق وأتمنى أن يكون في أفضل حالاته قبل المباراة النهائية".

في المقابل، أبقى مدرب ميلان وتشلسي وبايرن ميونيخ الالماني السابق الشكوك قائمة حول هوية الحارس الذي سيدافع عن عرين ريال في النهائي القاري بعد عودة البلجيكي تيبو كورتوا من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، بينما تألق بديله الأوكراني أندري لونين بين الخشبات الثلاث في رحلة النادي الاوروبية والمحلية.