هل يتم الاستسلام؟ الصليب الأحمر الدولي يبدأ مفاوضات مع قوات الدعم السريع التي تحتل مبنى الإذاعة والتلفزيون

الدعم السريع الصليب الأحمر الدولي يبدأ مفاوضات مع قوات الدعم السريع التي تحتل مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان منذ بداية الحرب بهدف الاستسلام عبر عملية تفاوضية بسبب الحصار المفروض عليها منذ أكثر من شهر. الجزيرة – السودان

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