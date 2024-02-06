اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

هل يتم الاستسلام؟ الصليب الأحمر الدولي يبدأ مفاوضات مع قوات الدعم السريع التي تحتل مبنى الإذاعة والتلفزيون

0 نشر
Asma Osman 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الدعم السريع

الصليب الأحمر الدولي يبدأ مفاوضات مع قوات الدعم السريع التي تحتل مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان منذ بداية الحرب بهدف الاستسلام عبر عملية تفاوضية بسبب الحصار المفروض عليها منذ أكثر من شهر.

5668f418c3.jpg

الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر هل يتم الاستسلام؟ الصليب الأحمر الدولي يبدأ مفاوضات مع قوات الدعم السريع التي تحتل مبنى الإذاعة والتلفزيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا