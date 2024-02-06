ياسر العطا بالصور والفيديو: منطقة أمدرمان و وادي سيدنا في أعلى مستويات التنسيق وتعملان بقوة لتحقيق النصر

استقبل عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا بأمدرمان وفدا من قبيلة الرشايدة وبعض القيادات الأهلية بولاية نهر النيل مؤكدة دعمها للدولة وانخراطها في القتال جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة وتحت قيادتها .

الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام لوفد الإسناد الشعبي : ▪︎ القوات النظامية تعمل خلف القيادة بقلب رجل واحد وفق تراتيبية منظمة.

▪︎ نطمئن الجميع أن منطقة أمدرمان و وادي سيدنا في أعلى مستويات التنسيق وتعملان بقوة لتحقيق النصر وليس هناك أي حديث بخلاف الإنتصار.

▪︎ نؤكد أن رؤية و مطلوبات الإنتصار كلها مكتملة في أمدرمان وبحري وكذلك الجزيرة إن شاء الله.

▪︎ رسالتنا للشعب السوداني أن الدولة و القوات المسلحة ترتبان لما بعد إكتمال الإنتصار والإنتقال إلى خارج الخرطوم حتى أم دافوق.

▪︎ القوات المسلحة كلها خلف القائد وهي و القائد أمام الشعب والجيش السوداني هو كيان قوي سيحقق ويلبي أشواق ورغبات الشعب السوداني. 6 فبراير 2024

مكتب الناطق الرسمي – القوات المسلحة