فاجأت الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهورها في مقطع متداول. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بالجبلية وهي محتشمة بالحجاب الكامل. كما ظهرت الفنانة الضجة وهي تردد وتنشد الأنشودة الشهيرة والمنتشرة هذه الأيام (براؤون يا رسول الله) وسط استغراب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بالحشمة والحجاب الفنانة عشة الجبل تفاجئ الجميع وتظهر وهي تنشد (براؤون يا رسول الله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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