داهمت قوة مختصة من مكافحة المخدرات نهرالنيل وكراً لمجموعة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات بمنطقة كنور شمالي عطبرة وجاءت المداهمة القانونية بعد الرصد والمتابعة وجمع المعلومات ونتج عنها توقيف ثلاثة متهمين عثرت القوة بحوزتهم على كمية من مخدر الآيس كريستال شديد الخطورة ومجموعة من أدوات تعاطي المخدرات بالإضافة لعربة بوكس بلا مستندات تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت المادة 15 أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بقسم شرطة حي المطار عطبرة ويجري إستكمال التحريات . المكتب الصحفي للشرطة

كانت هذه تفاصيل خبر قوة مختصة من مكافحة المخدرات نهر النيل تداهم أحد أوكار تجارة المخدرات بمنطقة كنور وتلقي القبض على ثلاثة متهمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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