بطاطس في الحذاء..!!

في المدينة المنوَّرة، أهدى مطعمٌ عالميٌّ مشهورٌ بالوجباتِ السريعة زبائنه من الأطفال هديَّةً، هي عبارة عن لُعبةٍ مصنوعةٍ على شكل حذاءٍ، مرصوصةٌ فيه أصابع من البطاطس المقليَّة!.والهديَّة المصنوعة -غالبًا- في الخارج، حيث نشأة الماركة التجاريَّة لهذا المطعم تبدو ظريفةً وجميلةً، لكنَّها من زاوية أُخْرى تكشف فداحة الاستهتار بنعمة الطعام من لدُن صانعها الأمريكيِّ، فالحذاء -ولو كان لُعبةً- ليس وعاءً مناسبًا للطعام، سواءً كان أصابع بطاطس مقليَّة، أو غيرها من أصناف الطعام!. والشيء المؤسف في الموضوع، هو ما أخبرني جدُّ أحدِ الأطفال المُهْدَى إليهم هذه اللعبة، بأنَّ حفيده قلَّد الهديَّة على أرض الواقع، فوضع في حذائه الحقيقيِّ أصابع بطاطس حقيقيَّة، دون إدراك لما يفعله، وكأنَّ الهديَّة زعزعت ثقافة تقدير النعمة، التي أمر بها القرآن الكريم (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ)، ومن أعظم النعم، نعمة الطعام، وتغذية الأجساد وتهيئتها لتجويد العبادة.

ونعمة الطعام تستحقُّ الاحترام، ومثل هذه اللعبة تُبعِدُ هذا الاستحقاق عن أذهان أطفالنا، الذين يحتاجُون لغرسه في نفوسهم البريئة، وليس طرده منها، وما أجمله من استحقاق لو تخلَّق به أطفالُنا، وما أقبحه من ابتعاد لو تساهلنا في عدمِ تخلُّقِهم به، وهذا إجرام بحقِّهم، وعصيان للمُنعِم الذي أنعم علينا، وأطعمنا من جوعٍ، وآمننا من خوفٍ.ثمَّ اسمحوا لي بالتساؤل عن دور الجهات المعنيَّة -الحاضر الغائب-، كوزارة التجارة والأمانات، هل تقوم بالدور الرقابي المطلوب؟ ولو كان هناك طعام مُلوِّث، أو مسموم في مطعمٍ ما لربَّما أقامت الدنيا ولم تُقعدها، وهذا حسنٌ للغايةِ، فصحَّة النَّاس أمانة وعُهدة في ذمِّتها، وكذلك هو تلقين أطفالنا وتربيتهم على احترام نعمة الطعام طيلة حياتهم، وعدم استيراد وإهدائهم هديَّة مُلوَّثة ومسمومة، بل أكثر تلوُّثًا وسُمِّيةً عبر ما يُفقدهم احترام نعمة الطعام، والحرص على تسخير أفعالهم في صغرهم على الاحترام الشديد لنعمة الطعام، وعدم إهانتهم لها ولو رمزًا، بالمُزاح أو بالألعاب، ودق جرس الإنذار في المجتمع بأنَّ دوام النعمة، وعدم زوالها، ينبعان باحترامها وتقديرها وشكر مُنعمِها؛ كي تُحفظ لنا في اليد اليُمْنى، وليس في الحذاء -أعزَّكم الله-.

