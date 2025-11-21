بفستان أسود يخطف الأنظار.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالة راقية

- 1/3
خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة وبسيطة، حيث شاركت جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهرت فيها بفستان طويل باللون الأسود يكشف عن رشاقتها.
ونسّقت ياسمين صبري، الإطلالة، مع حقيبة باللون الأسود، كما اختارت إكسسوارات أنيقة أضافت لمسة راقية على مظهرها.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين مكياج ناعم أبرز ملامحها، وتركت خصلات شعرها منسدلة.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
