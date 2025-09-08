والي سنار يدشن تركيب أنظمة طاقة شمسية في مستشفى سنجة التعليمي

دشن والي سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، صباح الأحد، الطاقة الشمسية لمستشفى سنجة والمقدمة من منظمة كافا للتنمية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتنسيق مع وزارة الصحة بولاية سنار ومفوضية العون الإنساني، بحضور ممثل الصندوق القومي للتأمين الصحي، د. صديق وهب الله. ويأتي هذا التدشين ضمن مشروع لتركيب أنظمة طاقة شمسية في مستشفيات ولاية سنار.

ويهدف المشروع، الذي يندرج ضمن الخارطة الصحية لوزارة الصحة، إلى توفير طاقة بديلة ومستدامة لثمانية مستشفيات موزعة على سبع محليات، بما في ذلك سنجة، وستعقبها مستشفى أم درمان فلاته.

وقد عبر والي سنار عن شكره وتقديره للمنظمات الداعمة، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جهته، أكد وزير الصحة، د. إبراهيم العوض بولاية سنار، على أهمية المحافظة على الأجهزة لضمان استمرارية عملها، مشيرًا إلى أن منظمة كافا قدمت أنظمة طاقة شمسية لثلاث مستشفيات.

كما قام والي سنار بزيارة تفقدية للمعمل المركزي للفحوصات في سنجة، حيث استمع إلى مدير المعمل، د. سامية يحي حسن بخاري، التي أشارت إلى نقص في الكوادر الفنية على الرغم من توفر الأجهزة الحديثة التي تعمل على مدار الساعة. وقد وعد الوالي بمعالجة هذه النواقص لضمان تقديم خدمات سريعة وفعالة للمرضى.

كما زار الوالي معمل مستشفى الكلى ووقف على حجم العمل فيه والتعهدات والمبادرات المستقبلية.

وتعهدت منظمة كافا بأن تكون شريكاً أساسياً في جميع القطاعات التي تخدم سكان الولاية، مشددة على التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية لضمان فعالية التدخلات.