شاهد بالفيديو.. رقصات طفل سوداني في حفل طمبور تخطف الأضواء على السوشيال ميديا وتثير إعجاب الجمهور والحاضرين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال إعجاب الجمهور والمتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من حفل طمبور مصغر بإحدى المناطق بقرى المناصير, أظهر طفل صغير يرقص ويتفاعل مع إيقاع الطمبور. الطفل دخل في وصلة رقص جميلة خطفت الأضواء ونالت إعجاب الحاضرين الحفل والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بروحه الجميلة وبخفة دمه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

