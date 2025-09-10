شاهد بالصور والفيديو.. شاب سوداني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بزواجه من حسناء تونسية وساخرون: (لقد فعلها وخان بنات وطنه)

أشعل شاب سوداني, مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بصور تم تداولها على نطاق واسع جاءت من لحظات إكماله مراسم زواجه من فتاة من إحدى الجنسيات العربية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشاب السوداني, “الوسيلة”, تزوج من فتاة تونسية, الجنسية لفتت أنظار المتابعين بجمالها الملفت. مراسم الزواج أقيمت في طقوس رائعة ظهر فيها العريس وهو يرتدي “شورت” فيما ظهرت العروس التونسية الحسناء بالفستان البنفسج. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي فإن معظم التعليقات جاءت ساخرة وكان أبرزها تعليق أحدهم قال فيه: (لقد فعلها وخان بنات وطنه). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

